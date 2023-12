Was macht der Kurs bei China Shenhua Energy Co?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von China Shenhua Energy zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Energiebranche hat China Shenhua Energy eine Rendite von 11,99 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 10,91 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Shenhua Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (45) als auch der RSI der letzten 25 Tage (51,71) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Obwohl in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zur Aktie von China Shenhua Energy veröffentlicht wurden, hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen befasst. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Die analytische Seite zeigt jedoch überwiegend "Schlecht"-Signale, insgesamt neun Signale (9 Schlecht, 0 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".