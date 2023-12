Was macht der Kurs bei China Shanshui Cement?

Der Aktienkurs von China Shanshui Cement hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Materialiensektor 58,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -7,81 Prozent, und China Shanshui Cement liegt aktuell 58,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Shanshui Cement beträgt derzeit 42, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt auch ein KGV von 42 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher als "Neutral" einzustufen, weder unter- noch überbewertet.

Die Dividendenrendite von China Shanshui Cement beträgt derzeit 11,52 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 8,04 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionen im Netz zeigt China Shanshui Cement eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.