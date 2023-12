Was macht der Kurs bei China Jinmao?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für China Jinmao beträgt derzeit 47,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Einschätzung des RSI für China Jinmao als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren berücksichtigt, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der China Jinmao-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 1,2 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,78 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,91 HKD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält China Jinmao daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und Buzz spielen eine Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen rund um China Jinmao werden als neutral eingestuft, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Schließlich wurden auch die Stimmungen in den sozialen Medien rund um China Jinmao untersucht. Unsere Analysten fanden überwiegend negative Kommentare, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass China Jinmao hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.