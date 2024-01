Was macht der Kurs bei China Foods?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Die Aktie von China Foods bietet eine Dividendenrendite von 4,54 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die China Foods-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt. Verglichen mit anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt China Foods um 23,28 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -11,95 Prozent, wobei China Foods aktuell um 22,56 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,8 HKD für den Schlusskurs der China Foods-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,92 HKD, was einem Unterschied von +4,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen ähnlichen Trend und erhalten daher auch ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von China Foods.