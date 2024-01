Was macht der Kurs bei China Double-Crane Pharmaceutical?

Der Aktienkurs von China Double Crane Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,44 Prozent erzielt, was 1,38 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Arzneimittel-Branche beträgt 0,2 Prozent, wobei China Double Crane Pharmaceutical aktuell 3,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die China Double Crane Pharmaceutical-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,54 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt liegt.

In den sozialen Medien wurde China Double Crane Pharmaceutical in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch von der Redaktion bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", und die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält China Double Crane Pharmaceutical sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft gilt.

Insgesamt wird China Double Crane Pharmaceutical aufgrund der verschiedenen Bewertungen und Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.