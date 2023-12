Was macht der Kurs bei China 21st Century Education?

Der Aktienkurs von China 21st Century Education hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche eine Underperformance von -20,26 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von China 21st Century Education um 28,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht" Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China 21st Century Education bei 0,27 HKD liegt, was die Einstufung "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,27 HKD und der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +3,85 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Informationen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China 21st Century Education-Aktie zeigt, dass sie für die letzten 7 Tage überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für China 21st Century Education basierend auf der RSI-Bewertung.

