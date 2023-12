Was macht der Kurs bei Chengdu Wintrue?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Wintrue liegt bei 10,67, was auf den ersten Blick recht preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 3,75 %, was über dem Branchendurchschnitt von 1,91 % liegt. Die Performance der Aktie im letzten Jahr war mit einer Rendite von -31,05 % deutlich schlechter als der Branchendurchschnitt von -8,15 %. In technischer Hinsicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 13,77 % unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 9,44 CNH lag. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 8,3 CNH liegt der letzte Schlusskurs nur um 1,93 % niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund fundamentaler, Dividenden- und technischer Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Chengdu Wintrue kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chengdu Wintrue jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chengdu Wintrue-Analyse.

Chengdu Wintrue: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...