Was macht der Kurs bei Charm Care?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Charm Care Kk in den sozialen Medien diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, weshalb der Meinungsmarkt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgibt.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Charm Care Kk liegt bei 17,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Charm Care Kk weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Charm Care Kk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1175,37 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1268 JPY weicht somit um +7,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1156,66 JPY) weist mit einem Schlusskurs von +9,63 Prozent ebenfalls auf eine "Gut"-Bewertung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Charm Care Kk wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.