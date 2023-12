Was macht der Kurs bei Celyad?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen das Gespräch der Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Celyad Oncology konzentriert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Einfluss des Internets kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Celyad Oncology wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Celyad Oncology beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Biotechnologie" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Celyad Oncology liegt der RSI7 aktuell bei 75,13 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überkauftheit an (Wert: 78,2), wodurch das Wertpapier auch im 25-Tage-RSI mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Celyad Oncology-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.