Was macht der Kurs bei Celanese?

In den letzten vier Wochen gab es bei Celanese keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu dieser Bewertung geführt hat.

Die Dividendenrendite von Celanese beträgt derzeit 2,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche ergibt sich eine negative Differenz von -8257,96 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Celanese mit einer Rendite von 30,6 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche kann die Aktie mit einer Rendite von 24,27 Prozent punkten, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Celanese insgesamt 11 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose zeigt jedoch ein Abwärtspotenzial von -9,76 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Celanese neutral sind. Die Dividendenpolitik wird als schlecht eingestuft, während die Aktienentwicklung und Analystenbewertungen positiv ausfallen.