Was macht der Kurs bei Carl Zeiss Meditec?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Carl Zeiss Meditec betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 35,18 zeigt an, dass Carl Zeiss Meditec weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Carl Zeiss Meditec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,47 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance mit einer Rendite von -11,15 Prozent um 12,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Carl Zeiss Meditec eine Rendite von 1,12 % aus, was 4,97 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt der Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec liegt bei einem Wert von 30, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche (KGV von 99,28) als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien ist Carl Zeiss Meditec daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.