Was macht der Kurs bei Cardxx?

Die Stimmung der Anleger bei Cardxx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Cardxx von 0,0062 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um 38 Prozent unter dem GD200 (0,01 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 0,01 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index stuft die Cardxx-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 56,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 51,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Cardxx gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.