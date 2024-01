Was macht der Kurs bei Capital Environment?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Environment":

Die Aktie von Capital Environment wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 6,44 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 206,2 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Capital Environment deuten auf neutrale Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Capital Environment wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Capital Environment wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Capital Environment mit -26,63 Prozent mehr als 21 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die Rendite in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche betrug in den vergangenen 12 Monaten -10,3 Prozent, wobei auch hier Capital Environment mit 16,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.