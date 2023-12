Was macht der Kurs bei Canuc?

Canuc-Aktie: Analyse und Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite von Canuc liegt bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,77 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Canuc interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamteinstufung basiert daher auf "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 0,11 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,12 CAD liegt, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Branchenvergleich erzielte Canuc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 130,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -2,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +133,56 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Canuc lag auch 133,56 Prozent über dem Durchschnittswert des "Energie"-Sektors.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gemischte Bewertung für die Canuc-Aktie, wobei einige Aspekte positiv und andere negativ bewertet werden. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.