Was macht der Kurs bei Canopy Growth?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Canopy Growth ist in den letzten zwei Wochen vor allem positiv. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die das Anleger-Sentiment widerspiegeln. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Nur an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Canopy Growth in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Dies wird mit einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie quittiert. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Dadurch erhält Canopy Growth eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie jedoch aufgrund dieser Faktoren mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Canopy Growth derzeit um +10,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Von den insgesamt vier Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Canopy Growth-Aktie wurden 0 als "Gut", 2 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Bezogen auf die vorliegenden Studien des letzten Monats wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 0,84 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um -9,41 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Canopy Growth somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

