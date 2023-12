Was macht der Kurs bei Cannabis Sativa?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Cannabis Sativa. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cannabis Sativa-Aktie aktuell mit einem Wert von 13,64 im Relative Strength-Index überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Cannabis Sativa untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Somit muss Cannabis Sativa hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet werden.