Was macht der Kurs bei Canadian Solar?

Die Aktie des Unternehmens Canadian Solar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,64 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 60,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, der bei 7,41 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 41,69 Prozent, wobei Canadian Solar aktuell 94,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,84 USD für die Canadian Solar-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,97 USD, was einem Unterschied von -23,02 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (22,78 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canadian Solar-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (31) als auch der 25-Tage-RSI (57,18) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Canadian Solar.