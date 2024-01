Was macht der Kurs bei Canaan?

Die Aktienanalyse von Canaan zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 2,25 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 2,31 USD liegt und einen Abstand von +2,67 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,87 USD, was einer Differenz von +23,53 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher für Canaan auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Canaan zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Canaan liegt derzeit bei 48,11, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25-Wert von 41 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung für den RSI führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Canaan veröffentlicht, aber in den letzten Tagen lag der Fokus eher auf den negativen Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der Anleger-Stimmung bei Canaan.