Was macht der Kurs bei Cameco?

Aktienanalyse: Cameco-Aktie mit neutraler Bewertung

Die Dividendenrendite der Aktie von Cameco liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag von 73,78 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionen auf den sozialen Medien zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Die Redaktion hat zudem vier Handelssignale identifiziert, von denen vier als positiv und keines als negativ bewertet werden. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Cameco-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich der Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Cameco sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 39,68 Punkten für den 7-Tage-Zeitraum und bei 37,39 Punkten für den 25-Tage-Zeitraum.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Cameco derzeit mit einer neutralen Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.