Was macht der Kurs bei C Link Squared Ltd?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für C-link Squared wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Beim RSI25 hingegen wird C-link Squared als überkauft bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über C-link Squared. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen im normalen Bereich lag.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass C-link Squared mit einem Kurs von 1 HKD inzwischen -15,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -28,57 Prozent beläuft.

Insgesamt erhält die Aktie daher in den verschiedenen Bereichen eine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertung, basierend auf den analysierten Daten.