Was macht der Kurs bei CCS Supply Chain?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI der Ccs Supply Chain Management liegt bei 22,86, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 32,94 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Ccs Supply Chain Management mit -17,88 Prozent um mehr als 2 Prozent darunter. Die Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten -15,85 Prozent, wobei Ccs Supply Chain Management um 2,03 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ccs Supply Chain Management liegt bei 5,88 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 5,25 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -10,71 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5,36 CNH, was einer Differenz von -2,05 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Ccs Supply Chain Management festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Ccs Supply Chain Management gemessen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe insgesamt als "neutral" bewertet.