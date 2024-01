Was macht der Kurs bei CCC Intelligent Solutions Holdings?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen verstärken oder verändern. Bei Ccc Intelligent wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ccc Intelligent derzeit als neutral eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 10,72 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,1 USD liegt, was einer Abweichung von +3,54 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 11,39 USD, was einer Abweichung von -2,55 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen neutralen Einstufung führt. Auf kurzfristiger Basis wurden in den letzten Studien 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 11,11 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Ccc Intelligent in den sozialen Medien gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und somit zu einer positiven Bewertung führt.