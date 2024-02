Was macht der Kurs bei Bufab Holding AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Bufab beträgt 30,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Bufab interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Bufab veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Bufab 326,58 SEK erreicht, während die Aktie selbst bei 395,4 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,07 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 378,9 SEK, was die Aktie mit +4,35 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" bei der technischen Analyse.