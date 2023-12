Was macht der Kurs bei Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref E?

Die technische Analyse der Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie aktuell bei 14,72 CAD liegt, während der Kurs selbst 14,92 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,36 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,91 CAD, was einem Abstand von +0,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 48,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield festgestellt wurde. Sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die Stärke der Diskussion haben sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt, dass Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield in den letzten zwei Wochen von privaten Anlegern als neutral bewertet wurde. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral" ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield eine Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der verschiedenen Indikatoren und der Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref E-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref E jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref E-Analyse.

Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref E: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...