Was macht der Kurs bei Boswell?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu J G Boswell ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die sorgfältig ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Positiv war vor allem die Tendenz in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,24 % für J G Boswell. Diese Rendite liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,16% in der Kategorie "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter". Mit einer Differenz von nur 0,91 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich zeigt J G Boswell in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für J G Boswell insgesamt eine "Neutral"-Wertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von J G Boswell mit 596,96 USD derzeit um -0,53% unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine negative Einschätzung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,31% liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Boswell kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Boswell jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boswell-Analyse.

Boswell: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...