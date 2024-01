Was macht der Kurs bei Borussia Dortmund GmbH?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Borussia Dortmund &-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,43) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Borussia Dortmund &-Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Borussia Dortmund & verläuft derzeit bei 4,11 EUR, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 3,625 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,8 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt einen Wert von 3,67 EUR, was einer Differenz von -1,23 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich für Borussia Dortmund & in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, doch in den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Borussia Dortmund &. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

