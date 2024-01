Was macht der Kurs bei Boliden AB ADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Wenn der Wert zwischen 0 und 30 liegt, gilt er als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Boliden liegt bei 89,02, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 49,65 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien misst, ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild. Die Analyse der Aktie von Boliden ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Boliden zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Boliden somit die Note "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Boliden als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 11,29 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 28,5 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Boliden mit einer Dividendenrendite von 3,99 Prozent 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Somit kann die Aktie als unrentables Investment angesehen werden und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.