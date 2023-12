Was macht der Kurs bei Benitec BiopharmaADR?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Benitec Biopharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,49 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,37 USD, was einem Unterschied von -3,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,38 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,3 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Benitec Biopharma-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung nach einer einfachen technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Benitec Biopharma besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Diskussion war an sechs Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Benitec Biopharma beträgt 31,82 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 52,83 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung für die Aktie von Benitec Biopharma. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, das zu einer "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht und einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.