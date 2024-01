Was macht der Kurs bei Beijing Gehua Catv Network?

Die Beijing Gehua Catv Network-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 7,77 CNH liegt 9,23 Prozent unter dem GD200 von 8,56 CNH. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 8,13 CNH, was einen Abstand von -4,43 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz nahm ebenfalls zu, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Beijing Gehua Catv Network eingestellt waren. Allerdings zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negative Signale, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Gehua Catv Network-Aktie liegt derzeit bei 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Beijing Gehua Catv Network-Aktie daher aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet.