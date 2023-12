Was macht der Kurs bei Becle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Becle Sab De Cv liegt der RSI bei 3,72, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50 für die Becle Sab De Cv, was als neutral betrachtet wird und daher die Einstufung "Gut" erhält.

In den sozialen Medien wurde die Becle Sab De Cv in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", da hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Becle Sab De Cv bei 41,39 MXN verläuft, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht, da der Aktienkurs selbst bei 32,68 MXN aus dem Handel ging und einen Abstand von -21,04 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 34,31 MXN, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25 liegt, was bedeutet, dass die Börse 25,15 Euro für jeden Euro Gewinn von Becle Sab De Cv zahlt. Dies ist 5 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Getränke" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 23, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.