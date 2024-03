Was macht der Kurs bei Banc of California?

Weitere Suchergebnisse zu "Banc of California":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Banc Of California derzeit bei 12,77 USD liegt, während der Aktienkurs 14,83 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +16,13 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,76 USD, was einem Abstand von +7,78 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Analysten schätzen die Aktie der Banc Of California auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als Gut, 2 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral", wobei ein Kursziel von 16 USD erwartet wird. Dies entspricht einer Erwartung von 7,89 Prozent, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Dividenden schüttet Banc Of California derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Die große Differenz von 135,72 Prozentpunkten (3,04 % gegenüber 138,75 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,23 Punkten, was darauf hinweist, dass Banc Of California weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,16 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält das Wertpapier daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.