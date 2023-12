Was macht der Kurs bei Bakkafrost P/F?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bakkafrost P-f beträgt derzeit 47,1 und liegt damit 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 43 für Nahrungsmittel. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit war das Interesse an der Aktie von Bakkafrost P-f in den sozialen Medien deutlich spürbar. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen geäußert. In den letzten Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich positiver oder negativer Themen rund um Bakkafrost P-f insgesamt neutral. Anhand dieser Analyse ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Bakkafrost P-f wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Bakkafrost P-f im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 3,04 % ausschüttet, was 0,89 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Insgesamt lassen diese Analysen darauf schließen, dass die Bewertung der Aktie von Bakkafrost P-f derzeit überwiegend neutral ist.