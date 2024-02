Was macht der Kurs bei Baiyin Nonferrous?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Baiyin Nonferrous jedoch kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Baiyin Nonferrous festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Baiyin Nonferrous diskutiert. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An lediglich einem Tag zeigten sich die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Sentiments erhält Baiyin Nonferrous insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Baiyin Nonferrous in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,92 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -24,93 Prozent gefallen sind, konnte Baiyin Nonferrous eine Performance von -9,01 Prozent verzeichnen. Ebenso konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -24,93 Prozent im "Materialien"-Sektor um 15,92 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Baiyin Nonferrous-Aktie in einem Abwärtstrend liegt, sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt. Während der längerfristige Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt, wird die Aktie auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt wird Baiyin Nonferrous auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Baiyin Nonferrous-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Baiyin Nonferrous jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baiyin Nonferrous-Analyse.

Baiyin Nonferrous: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...