Was macht der Kurs bei Baader Bank?

Die Baader Bank-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent, was 3,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,53) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete die Baader Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,4 Prozent. Andere Aktien in dieser Branche sind im Durchschnitt um 3,92 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -32,32 Prozent für die Baader Bank führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,24 Prozent im letzten Jahr, wobei die Baader Bank 33,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Baader Bank-Aktie ist überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um die Baader Bank befasst. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Baader Bank-Aktie liegt bei 53,74, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ("Kapitalmärkte") von 57 liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".