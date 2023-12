Was macht der Kurs bei BSP Financial?

Die technische Analyse der Aktie Bsp zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,11 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,33 AUD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +4,31 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,27 AUD, was einer Differenz von +1,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bsp-Aktie zeigt eine Ausprägung von 68,75 für den 7-Tage-Zeitraum und von 54,13 für den 25-Tage-Zeitraum, was beides zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild basierend auf dem RSI führt ebenfalls zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Diskussionen über Bsp. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, dass sie weiterhin neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Auch hier zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Bsp diskutiert wurde und in den letzten Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen im Fokus der Anleger standen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Zusammenfassend erhält die Bsp-Aktie sowohl basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien, als auch auf dem Anleger-Sentiment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.