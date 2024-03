Was macht der Kurs bei BMW VZ?

Der Aktienkurs von BMW hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -1,82 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +19,07 Prozent für BMW bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat BMW eine hohe Rendite erzielt, nämlich 19,39 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, schneidet BMW gut ab. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,33 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 18,17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von BMW liegt bei 59,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass die BMW-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das BMW-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende erreicht BMW ebenfalls eine positive Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt 8,99 Prozent, was 5,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser starken Dividendenpolitik erhält die BMW-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite zeigt die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und unterstreicht die Attraktivität der Aktie für Anleger.

