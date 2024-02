Was macht der Kurs bei Avic Aircraft?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avic Xi'an Aircraft Industry liegt bei 50,41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In ähnlicher Weise zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, mit einem Wert von 57 auch an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Avic Xi'an Aircraft Industry wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch waren in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,19 Prozent erzielt, was 3,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -15,16 Prozent, und Avic Xi'an Aircraft Industry liegt aktuell 2,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Avic Xi'an Aircraft Industry beträgt 88, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.