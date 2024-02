Was macht der Kurs bei Avada?

In den letzten Wochen gab es bei Avada keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes und auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage deutet darauf hin, dass die Avada-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Avada-Aktie aktuell bei 0,64 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,55 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -14,06 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als "Neutral" bewertet, da die Differenz bei 0 Prozent liegt.

Zusammenfassend lässt die Analyse der verschiedenen Indikatoren darauf schließen, dass die Gesamteinschätzung für Avada derzeit "Neutral" lautet.