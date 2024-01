Was macht der Kurs bei Aurinia?

Gemäß einer Analysteneinschätzung erhält die Aurinia-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut" eingestuft, während keine "Neutralen" oder "Schlechten" Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 44,61 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,99 USD.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 9,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,99 USD liegt, was einer Abweichung von -5,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 8,43 USD, was einer Abweichung von +6,64 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv für Aurinia. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Aurinia 0 Prozent, was knapp unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.