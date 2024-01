Was macht der Kurs bei Audeara?

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Audeara hauptsächlich von privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Diskussionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Auch die Themen rund um das Unternehmen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Audeara-Aktie ergibt sich, dass der aktuelle Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -27,5 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Audeara-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorliegt. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating, da es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger als positiv eingestuft wird, die technische Analyse jedoch gemischte Signale liefert. Die Audeara-Aktie erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.