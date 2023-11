Was macht der Kurs bei Astron Connect?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Astron Connect in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Astron Connect unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Um den aktuellen Zustand der Aktie einzuschätzen, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Astron Connect-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Astron Connect beschäftigt wurde.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Astron Connect-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher gemäß der verschiedenen Analysen überwiegend "Neutral"-Bewertungen.