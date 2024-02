Was macht der Kurs bei AstroNova?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Astronova besonders in den sozialen Medien im Gespräch. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurden auch negative Themen rund um Astronova diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Astronova mit einer Rendite von 36,36 Prozent deutlich darunter. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist eine durchschnittliche Rendite von -1 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei Astronova mit 37,36 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs von Astronova mit 17,5 USD aktuell +3,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +18,56 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.