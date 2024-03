Was macht der Kurs bei Asl Marine?

Die Asl Marine wird derzeit auf Basis von technischer Analyse und Fundamentaldaten bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von 0,063 SGD derzeit +5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 1. Das bedeutet, dass die Börse 1,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Asl Marine zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 93 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Maschinenbranche bei 22 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Asl Marine in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Ausschläge. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend wird das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung bei. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Asl Marine.