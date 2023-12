Was macht der Kurs bei Asia Television Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu erkennen. Die Asia Television-Aktie weist einen RSI-Wert von 20 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 56, was darauf hinweist, dass die Aktie auf dieser Basis weder über- noch unterverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Asia Television.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da in den Diskussionen auf sozialen Medien überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Asia Television in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Asia Television in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Asia Television unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asia Television bei 0,04 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,028 HKD hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,03 HKD, was einer Distanz von -6,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".