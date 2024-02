Was macht der Kurs bei Ashland Global?

Der Aktienkurs von Ashland hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 810,93 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 799,76 Prozent, und Ashland liegt aktuell 810,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für Ashland liegt bei 110 USD, was auf Basis des aktuellen Schlusskurses (92,73 USD) eine potenzielle Steigerung um 18,62 Prozent und somit eine "Gut"-Empfehlung bedeutet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Ashland liegt derzeit bei 1,89 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Chemikalien" von 8342,82 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.