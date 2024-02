Was macht der Kurs bei Aseana Properties?

Die technische Analyse der Aseana Properties zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,11 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,105 USD liegt und somit einen Abstand von -4,55 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,09 USD, was einer Differenz von +16,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse der Stimmung unter den Anlegern zeigt, dass sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung Einfluss auf die Aktienkurse haben. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Aseana Properties neutral waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Aseana Properties in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen als überverkauft betrachtet werden, da der RSI bei 20 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Die Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen überverkauften Indikator, was wiederum als "Gut" bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Aseana Properties-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Stimmung unter den Anlegern.