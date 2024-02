Was macht der Kurs bei Ariana?

Weitere Suchergebnisse zu "Lion Energy":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Ariana ist derzeit neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen ein ähnliches Bild. Die Aktie weist eine mittlere Diskussionsintensität auf und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "neutral" Bewertung vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ariana bei 15,5, was unter dem Branchendurchschnitt (30,49) der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "gut" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage weist darauf hin, dass die Ariana-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "schlecht" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis unterbewertete Einschätzung für die Ariana-Aktie basierend auf den verschiedenen Kriterien und Bewertungen.