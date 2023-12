Was macht der Kurs bei Argent Minerals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Argent Minerals. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass Argent Minerals derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Argent Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis wird die Argent Minerals-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Argent Minerals in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien wurde über Argent Minerals in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Anleger haben sich größtenteils neutral eingestellt, aber in den letzten ein bis zwei Tagen waren sie vor allem positiv eingestellt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.