Was macht der Kurs bei Apple Hospitality Reit?

An derBörse notiert Apple Hospitality REIT Inc per 07.03.2023, 03:22 Uhr bei 16.9 USD.

Unsere Analysten haben Apple Hospitality REIT Inc nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Apple Hospitality REIT Inc für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Apple Hospitality REIT Inc für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Apple Hospitality REIT Inc insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Apple Hospitality REIT Inc von 16,9 USD ist mit +4,51 Prozent Entfernung vom GD200 (16,17 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,74 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Apple Hospitality REIT Inc-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Apple Hospitality REIT Inc vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (18 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,9 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Apple Hospitality REIT Inc eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

