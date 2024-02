Was macht der Kurs bei AppFolio?

Die technische Analyse von Appfolio zeigt, dass der aktuelle Kurs von 240,82 USD um +25,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +32,96 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Appfolio im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 88,01 Prozent erzielt hat, was jedoch mehr als 488 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -3,5 Prozent verzeichnet, liegt Appfolio mit 91,51 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten zwölf Monate ergeben ein durchschnittliches Rating von "Gut", mit 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Auch die Bewertungen der Analysten aus dem letzten Monat deuten auf eine positive Einschätzung hin, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 195 USD, was einer möglichen Kurskorrektur von -19,03 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Appfolio-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analystenseite.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Appfolio bei 412 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der "Software"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 58 aufweisen. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht, was eine "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion zur Folge hat.